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Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimi davası Kayseri'de görüldü

Kılıçdaroğlu\'na saldırı girişimi davası Kayseri\'de görüldü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin Yargıtay tarafından bozulan davanın görülmesine Kayseri'de devam edildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

07.05.2024 18:20  Güncelleme: 18:22
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin Yargıtay tarafından bozulan davanın görülmesine Kayseri'de devam edildi.

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü sırasında kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi O.K.'nın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari toplam 28 sanık hakkında birleştirilen iki dosyada 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açılmıştı. Yargıtay tarafından bozulan davanın görülmesine Kayseri'de devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar E.E., E.K. ve G.K. katılırken, sanıklardan O.Y., F.Ö., O.E., S.İ., S.A., K.K.'nin ise avukatı katıldı. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimi davası Kayseri'de görüldü - Son Dakika

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