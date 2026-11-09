Kılıçlı yemin sonrası 5 teğmene iftira suçundan 4 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kılıçlı yemin sonrası 5 teğmene iftira suçundan 4 yıla kadar hapis istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında 'iftira' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027'de başlanacak; iddianamede dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı mağdur olarak yer aldı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen hakkında, ihraç kararının alındığı süreçte baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği yönündeki iddiaları nedeniyle "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun "iftira" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, teğmenlerin ihraç edildiği dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan mevcut Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu "mağdur", dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise "müşteki" olarak yer aldı.

İhraç kararına ilişkin suç duyurusu

Beş teğmenin TSK'den ihracına ilişkin karar, Yüksek Disiplin Kurulu'nda 4'e karşı 5 oyla alınmıştı. Kararın ardından teğmenlerin avukatları, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığını ve oyların değiştirildiğini öne sürerek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu başvuru üzerine gerçekleştirilen incelemede, iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmamıştı.

Kurul üyelerinin şikayetiyle soruşturma başlatıldı

Teğmenlerin suç duyurusunun ardından, ihraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikayetçi oldu. Kurul üyelerinin başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, oyların baskı sonucunda değiştirildiği yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği belirtildi.

Savcılık, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğini ortaya koyan herhangi bir tanık beyanı, belge ya da başka bir maddi delile ulaşılamadığını kaydetti. Bu kapsamda teğmenlerin söz konusu açıklamalarının "iftira" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

4 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İddianamede, 5 teğmenin "iftira" suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacak.

Kaynak: İHA
3. SayfaTeğmenGüncelTSKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:05:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Kılıçlı yemin sonrası 5 teğmene iftira suçundan 4 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android