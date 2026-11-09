Kılıçlı yemin sonrası 5 teğmene iftira suçundan 4 yıla kadar hapis istendi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen hakkında, ihraç kararının alındığı süreçte baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği yönündeki iddiaları nedeniyle "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun "iftira" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, teğmenlerin ihraç edildiği dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan mevcut Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu "mağdur", dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise "müşteki" olarak yer aldı.

İhraç kararına ilişkin suç duyurusu

Beş teğmenin TSK'den ihracına ilişkin karar, Yüksek Disiplin Kurulu'nda 4'e karşı 5 oyla alınmıştı. Kararın ardından teğmenlerin avukatları, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığını ve oyların değiştirildiğini öne sürerek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu başvuru üzerine gerçekleştirilen incelemede, iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmamıştı.

Kurul üyelerinin şikayetiyle soruşturma başlatıldı

Teğmenlerin suç duyurusunun ardından, ihraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikayetçi oldu. Kurul üyelerinin başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, oyların baskı sonucunda değiştirildiği yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği belirtildi.

Savcılık, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğini ortaya koyan herhangi bir tanık beyanı, belge ya da başka bir maddi delile ulaşılamadığını kaydetti. Bu kapsamda teğmenlerin söz konusu açıklamalarının "iftira" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

4 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İddianamede, 5 teğmenin "iftira" suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacak.