TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir - Son Dakika
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TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

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Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı attıkları için ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha. Teğmenler, karara ilişkin yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından, sonucun aynı kalması durumunda eğitim-öğrenim giderleri için tazminat ödeyecek.

01.02.2025 16:19
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30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu dün beş teğmene, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' verdi.

KARAR HENÜZ TEBLİĞ EDİLMEDİ

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden "basın açıklaması" şeklinde duyurulan kararın gerekçesi henüz teğmenlere ve avukatlarına tebliğ edilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, teğmenlerin üç disiplin amirinin de ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' aldığını açıkladı.

BAZI ÜYELER "ŞERH" DÜŞTÜ, KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Bu arada, YDK'da yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, çoğunluğun ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' verilmesi yönündeki kararına bazı üyelerin şerh düştüğü, kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliğine göre, ihraca ilişkin gerekçeli kararda, disiplinsizliğin oluştuğunu gösteren hususlar ile kararın oy çokluğu ile alındığı belirtilecek. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanacak. Karara karşı oy kullanan YDK üyelerinin, gerekçelerine de kararda yer verilecek.

TEĞMENLERİN AVUKATLARI İDARE MAHKESİNDE DAVA AÇILACAK

İhraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına'' karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak, teğmenlerin TSK'dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek.

TEĞMENLER TANMİNAT ÖDEYEBİLİR

Teğmenler ihraç kararının kesinleşmesinin ardından idareye tazminat da ödemek zorunda kalacak. Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor. Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.

TSK\'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

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Son Dakika 3.Sayfa TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Mahkeme kararıyla görevlerine geri dönecekler. 515 415 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Evinizde yastıkla yorganla kılıç kalkan oynayın:) yallah 234 354 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Mevzu hiç bir zaman "Mustafa Kemalin askerleriyiz" değildi, amaç tsk nın içinde bakın biz burda ayrı bir gurubuz, itaatsizlik ve başka şeylerde yaparız kimse bize karışamaz tavırlarıydı. Süleyman soylu nun sesi ile (oooooh ohhhhhhh) 222 238 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CHPKK KARŞILAR ARTIK 143 230 Yanıtla
  • ercan taşkıran:
    Şuraya bırakayım, 5 yıla kalmaz hepsi hakları iade edilip TSK e döner ve bu ülkeye gelecekte paşa olarak hizmet ederler. Varolsun Atatürk’ün askerleri.. 143 101 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi oldu 81 154 Yanıtla
  • Güneyt null:
    Tazminatlarinini ödeyecek çok kişi olur. Yeterki durum oraya kadar gelmez umarim 110 57 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Bu gençlerin eğer fetö, pkk gibi herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı varsa en ağır cezayı verin ama yoksa yaptıklarını sadece gençliğin vermiş olduğu ateşle ve mezuniyet coşkusuyla yaptılarsa gençleri boşu boşuna yakmayın 107 51 Yanıtla
  • Apple User:
    Bu devlete Komiser olarak 41 yıl vergi ödedim benim vergimle okuyup mezun olacak sonrada üstlerinin emrine aykırı Devlete kafa tutacaksın yarın bir gün general olup yönetime el koyacaksın! yok öyle yağma tüm masraf ları şehit aileleri derneğine yatırın bakayım. 102 8 Yanıtla
  • astragan:
    mansur milli bile öder borçlarını ;) sen karkamıştan abd ve pkk'ya, egeden abd ve yunana kılıç sallayacana içerde ülkemize salla birileri gelsin kurtarsın; ben de sallarım öyle kılıcı arkamda abd olursa ;) 33 59 Yanıtla
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