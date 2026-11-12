Kilis polisi, uyuşturucudan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Kilis polisi, uyuşturucudan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, hakkında Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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