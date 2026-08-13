Kilis'te drone destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Kilis'te drone destekli trafik denetimi

Kilis\'te drone destekli trafik denetimi
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Kilis'te jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde hatalı park, şerit ihlali ve emniyet kemeri gibi kurallara uymayan sürücüler kontrol edildi. Amaç ceza değil, güvenli trafik ortamı sağlamak.

Kilis'te jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Musabeyli yolu, Resulosman TOKİ konutları yolu, Resulosman Mesire Alanı ile Elbeyli yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri kullanmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik kontroller yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik denetimlerindeki amacın ceza yazmak değil, kentte güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğu belirtilerek, drone destekli denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Trafik, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

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