Kilis\'te motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
KİLİS - Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde meydana geldi. İ.E. yönetimindeki 79 ABL 694 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 79 AH 651 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan M.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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