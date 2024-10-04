Kilis\'te motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

3.Sayfa

Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi

\'İş güvenliği nerede\' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi

DEM Partililerin elini neden sıktı? Bahçeli\'den dikkat çeken yanıt

Okan Buruk ve Michy Batshuayi\'ye çok konuşulacak ceza

Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle

"Batıya doğru kayıyor, 7.8\'e kadar deprem üretebilir"

Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde meydana geldi. İ.E. yönetimindeki 79 ABL 694 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 79 AH 651 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan M.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.