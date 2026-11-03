Kilis'te motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kilis\'te motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kilis\'te motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı
Haber Videosu

Kilis'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi Y.S.İ. idaresindeki 79 DZ 709 plakalı motosiklet, S.E.D. yönetimindeki 79 EJ 777 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yavuz Sultan SelimDevlet HastanesiMotosiklet3. SayfaGüncelKilisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
İstanbul’da gök delindi Valilikten kritik alarm geldi İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
18:32
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 01:36:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Kilis'te motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android