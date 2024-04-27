Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.M. isimli şahıs Demirışık Köyü yakınlarında yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS
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