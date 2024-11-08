Kilis\'te PKK üyeleri yakalandı

Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2012-2015 yılları arası Suriye/ Azez bölgesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen H.İ. ve H.B. isimli örgüt üyeleri yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Cezaevine gönderildi. - KİLİS
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