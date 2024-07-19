Kilis'te terör operasyonu: 1 gözaltı
KİLİS - Kilis'te PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde PKK/PYD/YPG' ye operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. isimli şüpheli ekipler tarafından Elbeyli ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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