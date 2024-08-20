Kilis\'te Torbacılara Operasyon: 3 Tutuklama

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Kilis'te polis ekipleri, torbacılara yönelik operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te belirlenen adreslere nefes kesen operasyonu başlattı. Kent genelinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve evde kenevir yetiştirmek için kurulan sera ele geçirildi. 16 ayrı olayda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 220 gram metamfetamin, 13 adet uyuşturucu hap, 4 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS