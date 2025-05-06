Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kg Esrar Ele Geçirildi

Kilis'te bir motosiklette yapılan aramalarda 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Gülbaba köyünde durdurulan bir motosiklette 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. M.K. isimli şahsın kullandığı motosikletin heybesinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından, şüpheliye ait ikametlerde yapılan aramalarda 20 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 30 gram kenevir tohumu ve 1 adet esrar öğütme aparatı da ele geçirildi.

Olayla bağlantısı tespit edilen F.A.K. de gözaltına alındı. Her iki şüpheli adliyeye sevk edildi. F.A.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS