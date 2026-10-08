Kilis zabıtası okul kantinlerini denetledi, son kullanma tarihleri kontrol edildi

Kilis zabıtası okul kantinlerini denetledi, son kullanma tarihleri kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve genel kurallara uygunluk kontrol edildi.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve genel kurallara uygunluk kontrol edildi.
Kilis Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve genel kurallara uygunluğu titizlikle kontrol edildi.
Kaynak: İHA
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