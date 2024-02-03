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Kilise saldırganlarından biri Atatürk Havalimanı saldırısındaki teröristlerle bağlantılı çıktı - Son Dakika
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Kilise saldırganlarından biri Atatürk Havalimanı saldırısındaki teröristlerle bağlantılı çıktı

Kilise saldırganlarından biri Atatürk Havalimanı saldırısındaki teröristlerle bağlantılı çıktı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yapılan soruşturmada, saldırganlardan birinin 2016'da Atatürk Havalimanı'ndaki DEAŞ saldırısında adı geçen bir teröristle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda, saldırıdaki hücrenin içinde yer alan ve eşiyle birlikte yakalanan zanlının, tutuklanan 25 şüpheli arasında olduğu belirtildi.

03.02.2024 00:18
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Kilise saldırganlarından birinin 2016'daki eylemdeki teroristlerle bağlantısının olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, hücrede 2016'da Atatürk Havalimanı'ndaki DEAŞ saldırısında adı geçen bir isim daha çıktı.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, kilisedeki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada hücrenin örgütsel kodları tek tek çözülüyor. İllegal faaliyetleri açığa çıkan zanlıların kim oldukları gün yüzüne çıkarken, kilisedeki saldırganlardan Davıd T.'nin irtibatta olduğu bir başka çarpıcı isim ise örgütün talimatı ile 3 DEAŞ'lı teröristin 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısında adı geçen isimleri arasındaki "İlyas" kod adlı Edelkhan I. Örgüte biat edip "istişhad" diye adlandırdıkları intihar eylemcisi olmayı seçtiği öne sürülen Edelkhan I.'nın, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen saldırıdaki hücrenin içinde yer aldığı ve soruşturma kapsamında eşi Zharaidat E. ile birlikte Başakşehir Güvercintepe'de yakalandığı öğrenildi. Zanlının, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 25 şüpheli arasında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilise saldırganlarından biri Atatürk Havalimanı saldırısındaki teröristlerle bağlantılı çıktı - Son Dakika


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