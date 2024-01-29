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Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçti

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçti. Saldırıda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetmişti. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçti
29.01.2024 - 23:07,
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Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçti.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA
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