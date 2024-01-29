 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış - Son Dakika
Üye Girişi

Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış

Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 saldırganın ana kapıdan içeri girerek kilisenin kapısının önünde beklediği, öldürdükleri Tuncer Cihan'a kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeri girdiği görülüyor.

29.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:32
Abone Ol

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı görülüyor.

KİLİSEYE GİRDİKLERİ AN KAMERADA

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan silahlı saldırıda 2 maskeli kişi, içeriye girip ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay öncesinde maskeli iki saldırganın saldırının hemen öncesinde Kilise'nin açık kapısından içeriye giren maskeli iki şahıs olaydan dakikalar öncesinde ana kapıdan girdikleri an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış

KATLETTİKLERİ ADAMA KAPIYI KENDİLERİ AÇMIŞ

Görüntülerde maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği ve sonrasında saldırganlar içeriye giren Tuncer Cihan'a kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeriye girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise saldırganlardan birinin kullandığı silahın tutukluk yaptığı görülüyor.

Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "İki katil zanlısının da DEAŞ'lı olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Sarıyer, 3.Sayfa, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış - Son Dakika


15:21
Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16
Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11
Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41
Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41
Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37
Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Son Dakika
15:21 Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16 Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11 Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41 Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41 Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37 Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37 İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler
14:28 Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti
14:24 KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 15:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement