Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı görülüyor.

KİLİSEYE GİRDİKLERİ AN KAMERADA

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan silahlı saldırıda 2 maskeli kişi, içeriye girip ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay öncesinde maskeli iki saldırganın saldırının hemen öncesinde Kilise'nin açık kapısından içeriye giren maskeli iki şahıs olaydan dakikalar öncesinde ana kapıdan girdikleri an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KATLETTİKLERİ ADAMA KAPIYI KENDİLERİ AÇMIŞ

Görüntülerde maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği ve sonrasında saldırganlar içeriye giren Tuncer Cihan'a kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeriye girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise saldırganlardan birinin kullandığı silahın tutukluk yaptığı görülüyor.

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "İki katil zanlısının da DEAŞ'lı olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 51'e yükseldi.