Kiliseye Zorla Girenlere Hapis Cezası - Son Dakika
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Kiliseye Zorla Girenlere Hapis Cezası

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Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 alkollü şahsa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

21.11.2024 13:37
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Kiliseye zorla girmeye çalışan alkollü şahıslara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışan alkollü 2 şahsın yargılandığı davada, sanıklara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan Eskişehir Protestan Kilisesi'nin önüne gelen alkollü 2 şahıs, kapı ve pencereye yumruk atarak zorla içeri girmeyi denedi. Kapıya çıkan kilise pastörü Artun Tokatlı'yı "Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Sizi yakarım" tehdit eden şüpheliler, olay yerinden ayrıldı. Kilise pastörü Tokatlı'nın şikayeti üzerine polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Aykut K. ve Halil D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan sağlık kontrolünde Aykut K.'nin 2,16, Halil D.'nin 3,27 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, Birden fazla kişiyle tehdit, Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde 9 gün kaldıktan sonra tahliye olan Aykut K. ile Halil D. hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, şüpheliler Aykut K. ile Halil D.'nin 'Birden fazla kişiyi tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Aykut K. ve Halil D. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları da katıldı. Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine kendisini savunan şüpheli Halil D., olay anında 3,27 promil alkollü olduğunu belirterek, "Kiliseye gittiğimizin farkında değilim. Benim bilerek yaptığım bir şey değildir. Öyle bir eylemde bulunmak istemezdim, niyetimde öyle değildi. Kimseyi tehdit etmedim, pastörü tanımıyorum, bilmiyorum niye tehdit edeyim. Pişmanım beraatımı talep ederim" dedi.

Olayın yaşandığı geceyi alkolün etkisinde olduğu için hatırlamadığın belirten sanık Aykut K. ise,, "Halil ağabey ile buluştuk, alkol aldık. Sonrasını hatırlamıyorum. Polisler beni kilise önünden aldılar. Ben tehdit, hakaret küfür etmedim" sözleriyle kendisini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Aykut K. ve Halil D. hakkında 'birden fazla kişiyle tehdit' suçundan iyi hal indirimiyle ayrı ayrı 1 yıl 8'er ay hapis cezasına hükmetti. Verilen hapis cezasının ertelenip, 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Eskişehir Protestan Kilisesi pastörü Artun Tokatlı'nın sanıkların gelip kendilerinden özür dilediğini belirterek şikayetini geri çekmesi üzerine, işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlaması düşürüldü. Ayrıca Aykut K. ve Halil D. hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraat kararı verildi.

Kiliseye Zorla Girenlere Hapis Cezası
Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiliseye Zorla Girenlere Hapis Cezası - Son Dakika

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