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Kınık Belediye Başkanı Geçene'ye işçi çıkarmaları nedeniyle tepki yağdı

TOKAT - Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tokat'ın Almus ilçesi Kınık Belediye Başkanlığı görevini devralan Hacı Yusuf Geçene, önceki başkan Güven Arslan döneminde işe alınan 4 işçiyi işten çıkardı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tokat'ın Almus ilçesi Kınık Belediye başkanı olan Güven Arslan, 2024 seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. Arslan'ın yerine 2014 yılında aynı ilçeye belediye başkanlığı yapan Hacı Yusuf Geçene 927 oy alarak yeniden başkan seçildi. İddiaya göre Geçene, önceki dönem başkan döneminde kadroya alınan 2 işçi ile 2 şirket personelini işten çıkarttı. İşten çıkartılan işçi ve aileleri ile onlara destek olan vatandaşlar seslerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e duyurmak için Cumhuriyet Meydanında eylem yaptı.

"Başkan akrabasını göreve aldı"

Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Kınık Belediyesi Türkiye işçi Partisi Meclis Üyesi İbrahim Özdemir, "Atılmalar olmadan önce başkandan ricada bulunduk. Bunların yapılmaması gerektiğini anlattık. Ama nasıl bir hırsla, nasıl bir kinle seçim sonrası seçim kazandıktan sonra geldiyse, geldiğinde vatandaşın sorununu çözmek yerine, bizim Kınık Belediyesi'ne bağlı Yuvaköy ve Gevrek mahallemiz var. Buralarda su sıkıntıları var. Bu sıkıntıları gidermek, çözmek yerine Belediye Başkanı polemik yaparak başarısızlıklarını gizlemeye kalkıyor. Bugün 4 tane personeli işten atmak, onların yerine yenilerini hazırlamak ki bugün bir gazetecinin sosyal medyasında gördüm. Başkan bir akrabasını, hiçbir görevi olmadığı halde belediyede, belediyenin personeli olmaması durumunda bu adam belediyenin kepçesiyle eğitim yapıyor. TikTok çekiyor, sosyal medyasına atıyor. Orada yazışmalar var. Soruyorlar ona İşin hayırlı olsun. O da teşekkür ederim diyor. Sağ olun. İşimizin başındayız diye yazıyor. Özellikle kadrolu işçilerimizin iki tanesi çok kalifiye eleman. Belediyede operatör belgeleri var. Kamyonları kullanıyorlar. Kepçeleri kullanıyorlar. Tüm halkımız da bilir. Küçük belediyelerde çok amaçlı çalışan işçiler her zaman makbul işçilerdir. Bizim şu an işten atılan iki işçimiz özellikle kadrolu olanlar böyle kalifiye elemanlar" dedi.

Belediye başkanının işçilerin işten çıkartılma sebeplerini sorduklarında farklı cevaplar aldığını ifade eden Özdemir, "Belediye başkanına biz sorduğumuzda ne için bu ne için dediğimizde önce birinci cevabı tasarruf oluyor. Kendisi tasarruf diyor ama günlük 100 kilometre Kınık-Tokat arasını belediyenin arabasıyla gidip geliyor. İkametgah, Kınık Gevrek Mahallesi'nde ama Tokat oturuyor. Her gün 100 kilometre yolu belediyenin yakıtını kullanarak, aracını kullanarak, gidiyor, geliyor. Onu oy harcama yaparken tasarruf yok. Ama şirkette asgari ücretli olan işçilerden üç beş kuruş fazla alıyor diye iki işçinin fazla ödeneği olan on beş bin lirayı tasarruf görüyor. Bir sorduğunuzda tasarruf diyor. Bir sorduğunuzda ben seçmenime söz verdim diyor. Bir sorduğumuzda işte bana oy verenler bana bunların işten çıkarılması şartıyla oy verdi diyor. Gerekçeler bunlar. Dışarıdan yevmiyeli şoför getiriyormuş. Şimdi sen elindeki kalifiye elemanı işlerine asacaksın. Dışarıdan şoför çağıracaksın. Belediye de ehliyeti olmayan insanlar evet doğrudur. Onlar da araç kullanıyorlar. Buna biz de şahit olduk, gördük" diye konuştu.

İşten çıkartılan işçi ve aileleri de görevlerine iadelerini istedi.