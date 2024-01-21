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Kira tartışmasında eniştesini öldürdü - Son Dakika
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Kira tartışmasında eniştesini öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, kira tartışması yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kayınbiraderi yakalamak için çalışma başlatıldı. Enişte olay yerinde hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor.

Kira tartışmasında eniştesini öldürdü
21.01.2024 - 23:32,
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Kira tartışmasında eniştesini öldürdü

Gaziantep'te enişte-kayınbirader tartışması kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, bir süredir kira tartışması yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kayınbiraderi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C isimli şahıs ile eniştesi Sezai Altın arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bırakırken S.C., eniştesi Sezai Altın'ı silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

Kayınbiraderi tarafından vurulan enişte öldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sezai Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altın'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kaçan katil zanlısı aranıyor

Öte yandan olay yerinden kaçan katil zanlısı kayınbirader S.C.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

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