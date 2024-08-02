Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi kamerada - Son Dakika
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Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi kamerada

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir kiracı, daha önce tartışma yaşadığı mülk sahibini attığı kafa darbesiyle bayılttı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mülk sahibi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

02.08.2024 10:51
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Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi kamerada

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde kiracı, daha önce tartışma yaşadığı mülk sahibini attığı kafa darbesiyle bayılttı. Mülk sahibinin kendinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 20: 30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mülk sahibi olduğu öğrenilen M.A. ile H.İ.D. arasında kira nedeniyle alacak verecek meselesi yüzünden daha önce tartışma yaşandı. Mülk sahibi M.A. dün akşam saatlerinde otomobilini park edip indiği anda, birden ortaya çıkan kiracı H.İ.D., bir anda M.A.'nın üzerine koşup yüzüne kafa attı. Neye uğradığını anlamayan M.A. yere düşerken H.İ.D., M.A.'ye yerdeyken de tekme attı. M.A.'nın kıpırdamadığını ve kendinden geçtiğini gören adam çevreden gelen vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olayda yaralanan M.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle M.A., Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya karışan ve M.A.'yı yaralayan H.İ.D olay yerinden kaçtı, ardından polis ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H. İ. D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi kamerada - Son Dakika

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