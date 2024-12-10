Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var

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Türkiye'de 22 bin araç kiralama firması, bir milyonluk filosuyla araç kiralama hizmeti veriyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 857 bin araç ile rekor kırılırken, yarısını bireysel kiralamalar oluşturdu. Bireysel kiralamalarda ise suç oranları artıyor.

ON BİNLERCE ARAÇ KAYIP

Suç oranları genellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde daha fazla. Sektörün en büyük sorununun çalıntı araç olduğu belirtilirken, kiralanan araçlar çalınıp parçalara ayrıldıktan sonra satılıyor. 2016 yılında bir kişinin sadece 80 ayrı firmadan 80 araç kiralayarak çaldığı ortaya çıkmıştı. Çalınan araçlar genellikle Suriye ve Irak'a kaçırılıyor ya da change yapılıyor. Her yıl on binlerce araçtan suç örgütlerinin kaçırması nedeniyle haber alınamıyor. Yetkililer sektörün zararının milyarlarca lirayı bulduğunu söylüyor.

KİRALIK ARAÇLA İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre kanuni boşlukların suçlulara alan açtığına dikkat çekilirken, sadece çalıntı araç değil, yasaklı madde ve insan kaçakçılığının da yapıldığı belirtiliyor. Mültecilerin Edirne'den yurt dışına çıkarmak için kiralık araçların kullanıldığını ifade eden sektör yetkilileri, milli servetin çürümeye terk edildiğini ifade ediyor.