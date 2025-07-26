Kırıkhan\'da Çöp Konteyneri Hırsızlığı Kamerada

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine araçla gelen 2 şahsın, yol kenarındaki çöp konteynerini araca yükleyip çaldıkları anlar kameraya yansıdı. Kırıkhan Belediyesi, çalınan konteynerin ardından aynı noktaya yeni çöp konteyneri yerleştirdi.

Kırıkhan'da yaşanan ilginç olayda, araçla gelen 2 kişi, yol kenarında duran çöp konteynerini araca yükleyerek çaldı. Şahıslar, çöp konteynerini araca yükleyerek yollarına devam ettiler. Çöp konteynerini araca yükledikleri o anlar anbean kameraya yansıdı. Çalınan çöp konteynerinin yerine Kırıkhan Belediyesi tarafından yeni konteyner yerleştirildi. Kırıkhan Belediyesinin şikayeti üzerine olayla ilgili polis ve zabıta ekipleri inceleme başlattı. - HATAY