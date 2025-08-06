Kırıkhan\'da Devriye Tır Kazası: Sürücü Yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünü kontrolü kaybetmesiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halde ilerleyen 31 KNL 18 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yola devrildi. Kazada devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY