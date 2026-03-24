Kırıkhan\'da Jandarma Astsubayı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Jandarma Per. Asb. Çvş. Ahmet Tekbaş, evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü emrinde görevli Jandarma Per. Asb. Çvş. Ahmet Tekbaş, 24 Mart 2026 tarihinde haber alınamaması üzerine inceleme yapıldı. Yapılan inceleme Tekbaş, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden askerin ailesine haber verilmesinin ardından eve Türk bayrakları asıldı. Hayatını kaybeden Tekbaş'ın haberini alan yakınları baba ocağına akın etti. Tekbaş'ın cenazesinin dair detaylara ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi. - HATAY
