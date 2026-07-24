Kırıkhan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 4 vatandaşın bulunduğu öğrenilirken, yaralanan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, yaralı vatandaşın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.