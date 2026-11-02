Kırıkkale\'de 1 kişinin öldüğü kavgada baba ve oğula 15\'er yıl hapis cezası verildi

Kırıkkale'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin davada 9 sanığa çeşitli suçlardan hapis cezası verildi. Mahkeme, baba ve oğlunu kasten öldürme suçundan 15'er yıl hapse mahkum etti.

Yahşihan ilçesinde Arap Sefa Türe'nin öldürülmesine ilişkin yargılama tamamlandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, baba T.O.D.'yi kasten öldürme suçundan 15 yıl, kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, basit yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. T.O.D.'ye ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası verildi. Oğlu İ.D. ise kasten öldürme suçundan 15 yıl, nitelikli yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Sanıklardan A.D.'ye, iki ayrı nitelikli yaralama suçundan 4 yıl 8 ay ve 2 yıl 7 ay 25 gün, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası uygulandı.

Mahkeme, Ö.F.S.'ye yağma suçundan 7 yıl 4 ay, basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay, S.S.'ye yağma suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. U.O. ise iki ayrı nitelikli yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 1 yıl 9 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Diğer sanıklardan İ.B. suçluyu kayırma suçundan 2 yıl, Ö.Ç. suç delillerini yok etme suçundan 1 yıl 8 ay, Y.Y. ise suç delillerini gizleme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Olay, 14 Mayıs 2025 tarihinde Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Arap Sefa Türe ile İ.D. arasında olaydan bir gün önce selamlaşma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavganın ardından İ.D. ve U.O.'nun, Türe'nin kaldığı dairenin kapısını kırarak içeri girdikleri ve evdeki eşyalara zarar verdikleri belirtildi.

Aynı gün Türe'nin iki arkadaşının, İ.D.'nin babasına ait iş yerinden ücret ödemeden içki ve enerji içeceği aldığı, taraflar arasında tehdit içerikli konuşmalar yaşandığı kaydedildi. Gerginliğin büyümesi üzerine tarafları uzlaştırmak amacıyla görüşmeler yapıldı ancak anlaşmazlık çözülemedi.

Taraflar arasında gece saatlerinde yeniden kavga çıktı. U.O., kendisini kovalayan Türe ve iki arkadaşından kaçarak bir aparta sığındı. Burada devam eden kavgaya silah ve kesici aletlerle gelen diğer kişiler de dahil oldu. Çıkan arbedede tabancayla vurulan Arap Sefa Türe hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.