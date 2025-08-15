Kırıkkale\'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE