Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

27.02.2025 20:42
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Balışeyh ve Yahşihan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balışeyh ilçesinde, "ikna suretiyle irtikap" suçunun da aralarında bulunduğu 17 farklı dosyadan aranan H.M.T. (44), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yahşihan ilçesinde ise, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" ve "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından aranan A.Y. (35) yakalandı. Kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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