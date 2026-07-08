Kırıkkale'de 4 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 4 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de 4 Hükümlü Yakalandı
08.07.2026 11:10
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. yakalandı. "Kasten öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G., "tehdit" ve "hakaret" suçlarından iki ayrı dosyada toplam 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö. de polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 4 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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