Kırıkkale'de 64 hükümlü gözaltına alındı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 64 hükümlü gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Haziran ayı içinde yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık, hakaret, kasten yaralama, dolandırıcılık, memura mukavemet, uyuşturucu, hırsızlık, yağma, vergi usul kanununa muhalefet suçlarında aranan 141 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 hükümlü, cezaevine gönderildi. 77 şüpheli ise ifadelerinin arından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE