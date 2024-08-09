Kırıkkale'de 89 sürücüye 258 bin 932 lira trafik cezası - Son Dakika
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Kırıkkale'de 89 sürücüye 258 bin 932 lira trafik cezası

Kırıkkale\'de 89 sürücüye 258 bin 932 lira trafik cezası

Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 89 sürücüye toplamda 258 bin 932 lira trafik cezası kesildi. Bazı motosiklet sürücüleri ise cezalarını kabul ederek kameralar karşısında poz verdi.

09.08.2024 02:53
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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 89 sürücüye toplamda 258 bin 932 lira ceza kesilirken, 16 motosiklette trafikten men edildi. Trafik cezası uygulanan bazı motosiklet sürücüleri ise "Devletimiz sağ olsun" diyerek, makbuzlarıyla kameralar karşısında poz verdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. Trafiği tehlikeye atan ve çevreyi rahatsız eden sürücülere karşı yoğun bir çalışma yürüten ekipler, kask kullanımı, plaka ve ruhsat kontrolü, egzoz ses seviyesi gibi çeşitli kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor. Özellikle yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız eden ve tehlikeli sürüş sergileyen motosikletler trafikten men ediliyor.

258 bin 932 lira para cezası

Yahşihan ilçesinde de Asayiş ve Trafik Şubeleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 321 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 115 araçta incelendi. Denetimlerde, kurallara uymayan 89 sürücüye toplam 258 bin 932 lira para cezası kesildi. Trafik kurallarına aykırı hareket eden 16 motosiklet ise trafikten men edildi.

"Devletimiz sağ olsun"

Seyrantepe Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde ise motosikletinde çeşitli teknik eksiklikler ve kurallara aykırı donanımlar tespit edilen Muhammed Mutlu'ya 20 bin lira para cezası uygulandı. "20 bin lira ceza yedim, devletimiz sağ olsun" şeklinde konuşan Mutlu, motosikletindeki tesisattan, röleden, çakardan ve ampulden kaynaklanan ihlaller nedeniyle ceza aldığını ifade etti. Mutlu, trafik cezası alan diğer motosiklet sürücüleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek ceza makbuzlarıyla poz verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 89 sürücüye 258 bin 932 lira trafik cezası - Son Dakika

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