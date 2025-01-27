Kırıkkale'de Aile İçinde Kavga - Son Dakika
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Kırıkkale'de Aile İçinde Kavga

Damat, eve girmeye çalışırken kayınpederi ve kaynanasıyla tartıştı ve serbest bırakıldı.

27.01.2025 12:09
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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşinin evine giden 24 yaşındaki damat, eve alınmak istenmeyince kayınpederi ve kaynanası ile kavga etti. Bıçakla 33 yaşındaki kaynanasını elinden yaraladığı iddiasının asılsız çıkmasının ardından gözaltına alınan damat ve diğer aile üyeleri, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Ovacık Mahallesi 578. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demircilik mesleğiyle uğraşan S.U. (24), boşanma aşamasındaki hamile eşi Ç.K. (17) ile konuşmak için evine gitti. Ancak, damat eve alınmak istenmeyince alkollü olduğu iddia edilen kayınpederi A.Ö. (43) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kaynana, damat ve kayınpederi arasında karşılıklı darp olayı yaşandı.

Aile içi kavga sonrası durumun polise intikal etmesiyle 33 yaşındaki kaynana, damadın kendisini elinden bıçakla yaraladığı yönünde ifade verdi. Sağlık kontrolleri sonucunda bıçaklanma iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınan damat ve diğer aile üyeleri, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Aile İçinde Kavga - Son Dakika

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