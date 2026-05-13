Kırıkkale\'de Alkollü Sürücü Takla Attı

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.A. yönetimindeki 42 BJ 637 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE