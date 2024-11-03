Kırıkkale'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Kırıkkale'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kırıkkale'de hasta sevk eden ambulansla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı.

03.11.2024 23:22
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Kırıkkale'de feci kaza: Hasta sevki yapan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de başıboş bir köpeğe çarpan otomobil ile hasta sevki yapan ambulansın karıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Sarıtaş yönetimindeki 34 UB 2511 plakalı Hyundai otomobil, yolda başıboş bir köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte durdu. Bu sırada Çorum'dan Ankara'ya hasta sevki yapan R.D. yönetimindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halindeki Bilal Koçak'ın kullandığı 40 ABG 370 plakalı başka bir araca hasar verdi.

Meydana gelen trafik kazasında, 37 yaşındaki otomobil sürücüsü Sarıtaş, yolculardan Sultan S. (52), İsmail S., Gizem S. (bebek) ile ambulansta bulunan aynı aileden hasta Fatih K. ve refakatçi Lütfi K. yaralandı. Ambulans sürücüsü R.D. ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Soner Sarıtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Bilal Koçak, "Kazaya karışan araç sol şeritte 4'lüleri yakmış bekliyordu. Kapısını açmış dışarı da bekliyordu. Ben de sağ şeritten normal yolumda gidiyordum. Ambulans aniden frene bastı araca vurdu o savrulan araçta bana vurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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