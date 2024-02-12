Kırıkkale'de ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü yakalandı

Kırıkkale\'de ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlünün kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık bir haftadır aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

12.02.2024 16:59
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Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlünün kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık bir haftadır aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.F.B. isimli hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Zanlı, gece saatlerinde ameliyat elbisesiyle hastaneden firar etti. Zanlının kaçış anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Firari hükümlünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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