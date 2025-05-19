Kırıkkale'de Apartmanda Yangın Paniği: 4 Kişi Kurtarıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen yatalak bir hasta ambulansla hastaneye kaldırılırken, 7'nci katta mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi 18. Sokak'taki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katta bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın, yalıtım malzemelerine sıçrayarak kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi ile Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, apartman boşluğundaki duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan M.G., İ.G., O.K. ve H.K., itfaiye merdiveniyle güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen yatalak hasta F.İ., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer vatandaşlar da olay yerinde ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

"Yangın var diye bağırdım"

Olayı anlatan bina sakini Reyhan Avcı, "'Anne ateş kokusu var' dedi. Ben de çocuklar mı ateş yaktı acaba diye aşağı indim. Kamelya büyüklüğünde bir ateş gördüm. Ateşin bodrumdan çıktığını anladım. Müdahale edemeyince bağırdım: 'Yangın var! Polis, itfaiye çağırın' dedim" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Kalem ise, "Duman çıktı, bağırışlar geldi. Beş dakika sonra da itfaiye geldi" diyerek yaşananları anlattı.

İsmehan Derin de, "Yangını gördüm. Komşu telefon etmiş. Biz de kapıya çıktık, dumanı gördük" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KIRIKKALE