Kırıkkale\'de Araç Camlarını Kıra Kıra Yakalandı

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Kırıkkale'de park halindeki araçların camını taşla kıran vatandaş polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de 11-21 Şubat tarihleri arasında farklı noktalarda meydana gelen araç camlarının kırılması olayıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen D.Y. yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KIRIKKALE