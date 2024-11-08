Kırıkkale\'de Bacacının Feci Ölümü

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Kırıkkale'de 51 yaşındaki kadın, baca temizliği için çıktığı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı Mahallesi 643. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sünbül Şengül (51), apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı esnada yüksekliği 11 metre olan havalandırma boşluğuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Şengül'ün cenazesinin ikindi namazını müteakip Çarşı Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. - KIRIKKALE