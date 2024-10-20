Kırıkkale\'de Bağ Evi Yangını: Tüm Malzeme Yok Oldu

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Kırıkkale'de alevlere teslim olan bir bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde bulunan bir bağ evi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın, kısa sürede evi tamamen sararak bağ evini kullanılamaz hale getirdi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sonucunda bağ evinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KIRIKKALE