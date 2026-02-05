İşe alınmadığı iddiasıyla belediye başkanı ve şoförünü öldürdü, "Pişmanım" dedi: Sanığa ceza yağdı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa 4 kişiyi de yaralamaktan toplam 44 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 4 Kasım 2024'te Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Servis şoförü olan Erdem Çelebi Şen, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen amcasının oğlu Hilmi Şen'e seçim sürecinde maddi destek verdiğini ancak belediyede işe alınmadığını öne sürerek husumet besledi. Sanık, kullandığı minibüsle Belediye Başkanı Hilmi Şen'in içinde bulunduğu makam aracının önünü keserek tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda Başkan Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol ağır yaralandı. Olay sırasında Ömer Şengül ve Koray Kaya da kurşunların hedefi olurken, Özgür Akyel ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Erdem Çelebi Şen, saldırının ardından belediye binası önünde polis ekiplerince yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Hilmi Şen'in cenazesi, Balışeyh Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şen'in olaydan yaklaşık 3 ay önce partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçiş planı yaptığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı.

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, taraf avukatları ile maktullerin yakınları katıldı. Son sözü sorulan sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yönelik eylemini "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık, makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığa olayda yaralanan Ömer Şengül ve Koray Kaya ile saldırı sırasında bölgede bulunan Kubilay Şen ve Ümüt Kaplan'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 43 yıl hapis cezası verdi. Panikleyerek düşüp yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanık beraat etti. Sanık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. - KIRIKKALE