İşe alınmadığı iddiasıyla belediye başkanı ve şoförünü öldürdü, "Pişmanım" dedi: Sanığa ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İşe alınmadığı iddiasıyla belediye başkanı ve şoförünü öldürdü, "Pişmanım" dedi: Sanığa ceza yağdı

İşe alınmadığı iddiasıyla belediye başkanı ve şoförünü öldürdü, "Pişmanım" dedi: Sanığa ceza yağdı
05.02.2026 14:55  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, belediye başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol'un öldürülmesiyle ilgili sanık Erdem Çelebi Şen'e ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca sanık, diğer dört kişiyi yaralamaktan toplam 44 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa 4 kişiyi de yaralamaktan toplam 44 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 4 Kasım 2024'te Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Servis şoförü olan Erdem Çelebi Şen, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen amcasının oğlu Hilmi Şen'e seçim sürecinde maddi destek verdiğini ancak belediyede işe alınmadığını öne sürerek husumet besledi. Sanık, kullandığı minibüsle Belediye Başkanı Hilmi Şen'in içinde bulunduğu makam aracının önünü keserek tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda Başkan Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol ağır yaralandı. Olay sırasında Ömer Şengül ve Koray Kaya da kurşunların hedefi olurken, Özgür Akyel ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Erdem Çelebi Şen, saldırının ardından belediye binası önünde polis ekiplerince yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Hilmi Şen'in cenazesi, Balışeyh Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şen'in olaydan yaklaşık 3 ay önce partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçiş planı yaptığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı.

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, taraf avukatları ile maktullerin yakınları katıldı. Son sözü sorulan sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yönelik eylemini "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık, makam şoförü Mikayil Çelikkol'u öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığa olayda yaralanan Ömer Şengül ve Koray Kaya ile saldırı sırasında bölgede bulunan Kubilay Şen ve Ümüt Kaplan'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 43 yıl hapis cezası verdi. Panikleyerek düşüp yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanık beraat etti. Sanık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hilmi Şen, Kırıkkale, Balışeyh, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Çelebi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşe alınmadığı iddiasıyla belediye başkanı ve şoförünü öldürdü, 'Pişmanım' dedi: Sanığa ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:31:50. #7.11#
SON DAKİKA: İşe alınmadığı iddiasıyla belediye başkanı ve şoförünü öldürdü, "Pişmanım" dedi: Sanığa ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.