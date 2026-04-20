Belediye garajına silahlı saldırı: Nöbet tutan personel hayatını kaybetti
Belediye garajına silahlı saldırı: Nöbet tutan personel hayatını kaybetti

20.04.2026 02:12
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir belediye personeli, husumetlisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından polisin ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye personeli, garajda nöbet tuttuğu sırada husumetlisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Karakeçili ilçesindeki belediye garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli Celil Yazıcı, husumetlisi olduğu iddia edilen İ.A. tarafından tüfekle vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yazıcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş hastane önünde toplandı. Polis ve jandarma komandolar, hastane çevresi ile olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin işlendiği alanda inceleme yaparak delil topladı. Saldırının ardından kaçan zanlı İ.A.'nın yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Cinayetin işlenme sebebinin ise yürütülen tahkikatın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, ölen şahsın Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karakeçili, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Son Dakika

