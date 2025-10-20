Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Kovalamaca ile Yakalandı - Son Dakika
Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Kovalamaca ile Yakalandı

20.10.2025 01:02
Alkollü cezaevi firarisi, polis kaçışına rağmen Kırıkkale'de yakalandı. 2 yıl hapis cezası var.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen firarinin, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki F.K. isimli cezaevi firarisi, yanında bulunan arkadaşı F.B.K. ile birlikte Yozgat'ın Yerköy ilçesinden 71 ADP 469 plakalı araçla Kırıkkale'ye geldi. Şehrin girişinde alınan ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden aracın konumunu belirledi. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan firarinin peşine, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ekipleri, Motosikletli Yunus Timleri ve bekçiler düştü. Ekipler, Ankara yolu üzerindeki Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aracı durdurdu. Polisin tüm uyarılarına rağmen araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan F.K., kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Trafik ekiplerince yapılan incelemede, aracın sigorta ve muayenesinin bulunmadığı, ayrıca firari sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. GBT sorgusunda ise F.K.'nın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "alkol ile uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak" suçlarından hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale'de Cezaevi Firarisi Kovalamaca ile Yakalandı
