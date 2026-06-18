Kırıkkale'de dilencilere yönelik denetim - Son Dakika
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Kırıkkale'de dilencilere yönelik denetim

Kırıkkale\'de dilencilere yönelik denetim
18.06.2026 10:23  Güncelleme: 10:25
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Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların iyi niyetini ve duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik denetim yaptı. Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında kavşaklar, hastane çevreleri ve çarşı merkezi başta olmak üzere vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirildi. Dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Denetimler sırasında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Broşürlerde, duygu sömürüsü yaparak gelir elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemesi istendi. Yardım yapmak isteyen vatandaşların ise ihtiyaç sahiplerine ilgili kurumlar aracılığıyla destek olması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, dilenciliğin özellikle kalabalık bölgelerde vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden bir yöntem olarak kullanıldığı belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Zabıta, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de dilencilere yönelik denetim - Son Dakika

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