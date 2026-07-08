Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, "dolandırıcılık" suçundan aranan H.İ.C. (25) yakalandı. Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
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