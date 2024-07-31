Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de siber polis tarafından yapılan operasyona dolandırıcılık suçundan aranan 3 şüpheli hakkı gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan üç kişiyi yakaladı. "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranmaları bulunan B.K., B.Ç. ve S.V. isimli şahıslar, düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - KIRIKKALE