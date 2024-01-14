Kırıkkale\'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N.G., polis ekiplerince yakalandı. "Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından Keskin F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE