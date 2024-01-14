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Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir dolandırıcılık suçlusunun yakalandığı bildirildi. Yakalanan hükümlü, emniyetin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
14.01.2024 - 21:40,
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Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N.G., polis ekiplerince yakalandı. "Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından Keskin F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika


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