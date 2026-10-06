Denetimden kaçan motosikletli polis dronuna yakalandı: Motor çalıntı, ehliyet süresi dolmuş - Son Dakika
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Denetimden kaçan motosikletli polis dronuna yakalandı: Motor çalıntı, ehliyet süresi dolmuş

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Denetimden kaçan motosikletli polis dronuna yakalandı: Motor çalıntı, ehliyet süresi dolmuş
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Kırıkkale Ahılı Kavşağı'ndaki dron destekli trafik uygulamasını görünce kaçmaya çalışan B.A., havadaki polis dronunun görüntüleriyle takip edilerek ekiplerce durduruldu. Kontrolde kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ve ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu ortaya çıktı. Sürücüye toplam 52 bin 212 lira idari para cezası kesildi, adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark ederek çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan sürücü, polis dronuyla takip edilerek yakalandı. Ehliyetinin geçerlilik süresinin de dolduğu belirlenen sürücüye toplam 52 bin 212 lira idari para cezası uygulandı.

DENETİMİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimi fark eden motosiklet sürücüsü B.A., uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Sürücünün kaçışı, havadan denetim yapan polis dronuna takıldı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Dron görüntüleriyle takip edilen B.A., ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu, kullandığı motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. B.A.'ya toplam 52 bin 212 lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletKırıkkale3. SayfaGüncelTrafikAhılıPolisSuçSon Dakika

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