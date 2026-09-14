Kırıkkale\'de ehliyetsiz sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale'de trafik uygulamasını fark eden sürücünün araçtaki yolcu ile yer değiştirdiği anlar dron kamerasına yansıdı. Ehliyeti daha önce geri alındığı belirlenen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Ahılı Kavşağı'nda trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında uygulama noktasını fark eden bir sürücünün araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği dron görüntülerine yansıdı. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Sürücü ile araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.