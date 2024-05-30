Kırıkkale'de feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

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Kırıkkale'de yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Vali Mehmet Makas, bir kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

30.05.2024 00:56
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Kırıkkale'de feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Vali Mehmet Makas, bir kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre araç trafiğine kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Mehmet Makas, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, kontrolden çıkan otomobilin önünde seyreden dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

"Bir ağır yaralımız var"

Kazada yaralanan 22 kişinin Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Vali Makas, "Bir ağır yaralımız var. İnşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibarıyla sıkıntımız yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de feci kaza... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı - Son Dakika
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