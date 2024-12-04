Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.E., polis ekiplerince yapılan operasyonla bulunduğu ikamette gözaltına alındı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE